- Emiratele Arabe Unite au devenit luni prima țara araba care s-a alaturat eforturilor internaționale de explorare a planetei Marte: au trimis catre Planeta Roșie o sonda, botezata „al-Amal” sau „Hope” (Speranța), pe care au lansat-o din Japonia, misiunea spațiala pina la atingerea destinației urmind…

- Sonda emirateza Al-Amal (Speranta), prima misiune spatiala araba spre planeta Marte, a decolat luni de la centrul spatial Tanegashima din sud-vestul Japoniei, dupa ce lansarea sa, prevazuta pe 14 iulie, a fost amânata de doua ori saptamâna trecuta din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- China intentioneaza sa lanseze o sonda si un mic robot teleghidat pe planeta Marte in luna iulie, in prima sa misiune pe ''planeta rosie'', a anuntat promotorul proiectului, citat luni de AFP. Tara investeste miliarde de euro in programul sau spatial - lanseaza sateliti,…

- Emiratele Arabe Unite, care au trimis un astronaut in spatiu in 2019, vor lansa pe 15 iulie prima sonda spatiala araba spre planeta Marte, de la o baza din Japonia, a anuntat marti agentia de presa WAM, citata de AFP. Aceasta misiune - Emirates Mars Mission - se inscrie in proiectul demarat de Emiratele…

- Agentia spatiala chineza a dezvaluit numele primei sale misiuni de explorare a planetei Marte, vineri, o data care coincide cu sarbatoarea anuala Ziua Spatiului din China si cu cea de-a 50-a aniversare a lansarii primului satelit chinez, informeaza Reuters. Prima misiune chineza pe Marte…