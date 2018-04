Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie realitatea.net.

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.