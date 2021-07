Arabia Saudită va investi peste 133,34 miliarde de dolari în infrastructura de transport Anuntul a fost facut de printul mostenitor Mohammed bin Salman, care promoveaza diversificarea economiei pentru a reduce dependenta de veniturile vanzarilor de petrol si a crea locuri de munca. Ministrul Transporturilor, Saleh bin Nasser al-Jasser, a spus in cadrul unui eveniment din Arabia Saudita ca strategia include multe mega proiecte, pentru care vor fi alocate peste 500 de miliarde de riali. Strategia este un nou proiect economic care plaseaza Riadul in competitie cu Emiratele Arabe Unite, care sunt un centru de afaceri, comercial si de turism in regiune. Arabia Saudita intentioneaza sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

