Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Belarus a numit declarațiile Lituaniei cu privire la presupusa incalcare a spațiului aerian de catre un elicopter din Belarus drept “nefondate", intrucat Vilniusul nu a furnizat nicio dovada in acest sens”. La 24 august, atașatul militar lituanian aflat la post la Minsk a fost…

- Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun de miercuri pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent, a anuntat Ministerul Apararii elen, citat de France Presse.

- Regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite, in varsta de 84 de ani, a fost internat in spital din cauza unei inflamatii a vezicii biliare, potrivit Reuters. In urma veștii, premierul Irakului, Mustafa al-Kadhimi, și-a amanat vizita in Arabia Saudita. Informația a fost confirmata și de ministrul…

- La Atena este in derulare, luni, o noua ședința cruciala pentru turiștii straini, condusa chiar de premier. Discuțiile au loc in timp ce numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca. Presa elena scrie despre o turista din Romania, depistata pozitiv, in Evia.

- Un avion militar canadian, care zbura joi spre Letonia in cadrul unei misiuni NATO, a fost obligat sa se intoarca in Canada de teama ca trupele aflate la bord fusesera expuse la COVID-19, a informat duminica Ministerul Apararii de la Ottawa, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Rebelii yemeniți din mișcarea Ansar Allah (Ajutorii lui Allah, houthis) au atacat pe 23 iunie mai multe obiecte de pe teritoriul Arabiei Saudite, au declarat in mod deschis despre acest lucru și au demonstrat superioritatea armelor lor fața de sistemele de aparare antiaeriana americane ”Patriot”.…

- Coalitia militara condusa de Arabia Saudita in Yemen a anuntat luni o incetare a focului intre guvernul yemenit si separatistii din Yemenul de Sud, care au declarat autonomia in regiune dupa mai multe victorii militare, informeaza AFP preluat de agerpres. Cele doua parti vor participa la negocieri…

