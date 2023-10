Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a acceptat, la cererea Statelor Unite, sa-si amane asaltul terestru in Fasia Gaza, declara oficiali americani si israelieni, dezvaluie The Wall Street Journal (WSJ). Statele Unite au cerut un termen pentru a desfasura 12 sisteme de aparare antiaeriana in Orientul Mijlociu, cu scopul de a proteja…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, ca va colabora cu cel mai inalt diplomat al Chinei, Wang Yi, pentru a impiedica extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, atunci cand se vor intalni la sfarșitul acestei saptamani,…

- Loviturile asupra Fașiei Gaza trebuie sa inceteze imediat, altfel Iranul ar putea interveni in conflict. Acest lucru a fost afirmat intr-un mesaj privat trimis Israelului de catre Iran prin intermediul canalelor ONU. Iranul a avertizat Israelul de “consecințe de mare amploare” daca nu va opri loviturile…

- Ehud Olmert, fostul premier israelian, susține ca Hamas ar putea sa acționeze in interesul Iranului, ca parte a unei strategii de destabilizare a unei alianțe intre America, Arabia Saudita și Israel, care vizeaza contracararea influenței iraniene in Orientul Mijlociu. Intrebat cine se afla in spatele…

- Fostul premier al Israelului, Ehud Olmert, anunța planurile de razboi impotriva Hamas: Vor regreta ziua in care au inceput sa faca aceste lucruriIntr-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, fostul premier israelian Ehud Olmert a discutat despre planurile de razboi ale Israelului. Ehud Olmert,…

- Luni, Moscova a declarat ca crearea unui stat palestinian este ”cea mai credibila” solutie la razboiul dintre Israel si Hamas, avertizand asupra unui risc ”ridicat” de intrare in conflict a unor ”terte forte”, informeaza Agerpres. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a promis ca Rusia si Liga Araba…

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…

- Ministrul francez al armatelor, Sebastien Lecornu, va efectua in perioada 6-11 septembrie un turneu in Orientul Mijlociu, cu vizite in Arabia Saudita, Kuweit si Emiratele Arabe Unite (EAU), a anuntat luni ministerul de resort, potrivit AFP.Vizita in Arabia Saudita, 'prima a unui ministru al armatelor…