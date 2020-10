Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita le permite cetatenilor si locuitorilor sai din interiorul regatului sa faca rugaciuni zilnice la Marea Moschee din Mecca, cel mai sfant loc pentru Islam, pentru prima data in sapte luni, relateaza Al Jazeela, potrivit Mediafax.Duminica a marcat, de asemenea, inceputul celei…

- Dupa ridicarea parțiala a restricțiilor legate de coronavirus din ultimele șapte luni, pelerinii au inceput sa revina, duminica, la Mecca. Guvernul din Arabia Saudita a permis doar un numar de 6000 de persoane pe zi, scrie Euronews.Un numar mic de oameni s-au inchinat duminica la cel mai sfant loc al…

- Milioane de musulmani din toata lumea vin de obicei in Arabia Saudita pentru pelerinajele numite umrah si haj. Cele doua evenimente impart ritualuri comune, iar haj, care are loc o data pe an, este cel mai important, fiind o datorie care trebuie indeplinita de musulmani cel putin o data in viata. Arabia…

- Fostul rege spaniol Juan Carlos, care a parasit Spania la începutul lunii august pe fondul scandalurilor de corupție în care era implicat, se afla în Emiratele Arabe Unite, a confirmat luni Casa Regala a Spaniei citata de AFP și BBC.Fostul monarh în vârsta de 82…

- Autoritatile din Arabia Saudita au anuntat duminica numirea a zece femei in functii de conducere in doua din cele mai importante locuri sfinte ale islamului, intr-un demers menit sa consolideze rolul femeilor in aceasta tara conservatoare din Golful Persic, relateaza AFP.

- Autoritatile din Arabia Saudita au informat duminica despre desemnarea a zece femei in functii de conducere in doua din cele mai importante locuri sfinte ale islamului, demers care isi propune sa consolideze rolul femeilor in aceasta tara conservatoare din Golful Persic, informeaza AFP. Un comunicat…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos, care și-a anunțat decizia de a pleca în exil, „nu a intrat pe teritoriul” Republicii Dominicana, „contrar” acuzațiilor din ziarele spaniole, a anunțat marți Direcția Dominicana a Migrației, potrivit AFP.Fostul conducator, în…