Arabia Saudită: record de execuții sub domnia regelui Salman Regatul saudit și-a dublat numarul pedepselor cu moartea de cand regele Salman a venit pe tron, cu sute de execuții in cinci ani. 800 de oameni au fost executați de la inceputul domniei lui Salman bin Abdulaziz, urcat pe tron ​​in 23 ianuarie 2015, in urma morții regelui Abdullah. In perioada 2009-2014 au avut loc 422 […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

