Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a informat miercuri ca nu doreste mediere in rezolvarea conflictului diplomatic izbucnit intre Riad si Ottawa, sugerand ca cea din urma trebuie da isi "corecteze greseala", relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Canada planuieste sa ceara ajutorul a doi dintre aliatii sai, Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite, pentru a rezolva disputa cu Arabia Saudita, in contextul in care reprezentantii Statele Unite au declarat ca nu se vor implica in problema, relateaza Reuters, potrivit mediafax.

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a facut marti apel la rezolvarea disputei diplomatice intre Canada si Arabia Saudite, izbucnite in urma afirmatiilor ministrului canadian de Externe privind drepturile activistilor retinuti de autoritatile saudite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita intentioneaza sa-si retraga toti studentii care invata in Canada ca urmare a conflictului iscat intre cele doua tari privind drepturile omului, relateaza „Business Insider“.

- Arabia Saudita si-a suspendat programele de burse universitare pentru cetatenii sai in Canada si va reloca miile de studenti aflati deja in aceasta tara, a anuntat luni televiziunea de stat de la Riad, pe fondul tensiunilor diplomatice intre cele doua state, transmite AFP.Arabia Saudita a…

- Regatul saudian a anunțat expulzarea ambasadorului canadian de la Riad, precum și retragerea ambasadorului sau de la Ottawa, ca urmare a unor declarații facute de catre ministrul de Externe canadian cu privire la arestarea unor activiști sociali in interiorul Arabiei Saudite. O mișcare diplomatica…

- Arabia Saudita i-a ordonat ambasadorului canadian sa paraseasca țara și a suspendat orice alte contracte comerciale și investiții pe relația cu Ottawa dupa ce ministerul de externe din Canada a cerut Riadului sa elibereze activiștii pentru drepturile omului arestați, scrie Guardian.

- Arabia Saudita a anuntat luni ca a decis expulzarea ambasadorului Canadei la Riad si rechemarea propriului ambasador de la Ottawa din cauza unei "ingerinte" in afacerile sale interne, transmite AFP, preluata de Agerpres. Masurile decise de Riad includ de asemenea inghetarea relatiilor comerciale…