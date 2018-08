Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anunțat luni expulzarea ambasadorul canadian la Ryadh și recheamarea trimisului sau cu afaceri in aceasta țara. Legaturile comerciale cu Ottawa au fost de asemenea inghețate datorita "amestecului" in afacerile interne ale regatului saudit.

- Arabia Saudita a anuntat luni ca a decis expulzarea ambasadorului Canadei la Riad si rechemarea propriului ambasador de la Ottawa din cauza unei "ingerinte" in afacerile sale interne, transmite AFP, preluata de Agerpres. Masurile decise de Riad includ de asemenea inghetarea relatiilor comerciale…

- Canada a fost lovita de un val puternic de caldura, mercurul din termometre a ajuns pana la 47 de grade Celsius, iar in regiunea Quebec au fost inregistrate 70 de decese, scrie BBC News. Orașele din regiune au suferit de pe urma unui val de caldura mortal saptamana trecuta, cu cel puțin 70 de decese…

- Premierul canadian Justin Trudeau va efectua o vizita in Letonia in 9 si 10 iulie, inainte de a participa la summitul NATO, preconizat pentru 11-12 iulie la Bruxelles, a anuntat marti serviciul sau de presa, citat de France Presse. In plus la intalnirile pe care le va avea in capitala letona Riga, unde…

- Autoritatile canadiene si americane investigheaza amenintari cu moartea la adresa ambasadoarei Statelor Unite in Canada, Kelly Craft, care a primit o scrisoare ce continea un praf alb, transmite agentia EFE. Scrisoarea, una plina de insulte, a fost primita joi la resedinta din Ottawa a reprezentantei…

- Franta si Canada au decis crearea unui Consiliu comun de aparare, care va fi convocat inainte de sfarsitul anului in curs, transmite joi AFP, citand o sursa guvernamentala canadiana. Denumit oficial 'Consiliu franco-canadian de cooperare in materie de aparare', el va permite mai…

- Guvernul canadian a stabilit un plafon pentru imigranții proveniți din Romania – cand acest numar va fi depașit, vor fi reintroduse vizele, care au fost eliminate la 1 decembrie 2017. Plafonul a fost discutat cu ambasadorul Romaniei la Ottawa, a declarat ministrul canadian al Imigrației, Ahmed Hussen,…

- Numarul solicitarilor de azil venite din partea cetatenilor romani, in Canada, a crescut semnificativ, dupa ce guvernul de la Ottawa a ridicat obligativitatea vizelor pentru cetatenii romani și bulgari care calatoresc in Canada. Astfel, Executivul canadian a decis introducerea unei limite de cereri…