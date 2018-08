Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita i-a ordonat ambasadorului canadian sa paraseasca țara și a suspendat orice alte contracte comerciale și investiții pe relația cu Ottawa dupa ce ministerul de externe din Canada a cerut Riadului sa elibereze activiștii pentru drepturile omului arestați, scrie Guardian.

- Arabia Saudita a anunțat luni expulzarea ambasadorul canadian la Ryadh și recheamarea trimisului sau cu afaceri in aceasta țara. Legaturile comerciale cu Ottawa au fost de asemenea inghețate datorita "amestecului" in afacerile interne ale regatului saudit.

- Arabia Saudita a anuntat luni ca a decis expulzarea ambasadorului Canadei la Riad si rechemarea propriului ambasador de la Ottawa din cauza unei "ingerinte" in afacerile sale interne, transmite AFP, preluata de Agerpres. Masurile decise de Riad includ de asemenea inghetarea relatiilor comerciale…

- Arabia Saudita a anuntat luni ca a decis expulzarea ambasadorului Canadei la Riad si rechemarea propriului ambasador de la Ottawa din cauza unei "ingerinte" in afacerile sale interne. Masurile...

- Rusia condamna cu fermitate decizia Canadei de a legaliza fumatul recreațional de marijuana, numind acest pas "o incalcare a obligațiilor internaționale" ale guvernului de la Ottawa, scrie paginaderusia.ro.

- Rusia condamna cu fermitate decizia Canadei de a legaliza fumatul recreațional de marijuana, numind acest pas „o incalcare a obligațiilor internaționale” ale guvernului de la Ottawa. Ministerul rus de Externe a emis o nota in care a subliniat ca o serie de convenții internaționale, semnate de Ottawa,…

- Ministerul italian de Externe a anuntat miercuri ca l-a convocat pe ambasadorul Frantei la Roma in urma unor declaratii ”surprinzatoare” din partea presedintiei franceze cu privire la soarta Aquarius, o nava umanitara aflata in drum spre Spania, cu 629 de migranti neprimiti de Italia, relateaza AFP.

- Israelul i-a ordonat marti consulului general turc la Ierusalim sa plece, pe fondul unei noi crize diplomatice provocate intre cele doua tari de moartea a zeci de palestinieni sub gloantele israeliene, luni, in Fasia Gaza, relateaza AFP."Consulul turc la Ierusalim a fost convocat in aceasta…