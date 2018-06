Stiri pe aceeasi tema

- Printul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a declarat pentru liderii unor organizații evreiești din SUA ca autoritațile palestiniene trebuie sa accepte condițiile de pace propuse de administrația președintelui american Donald Trump, conform unui reportaj publicat de postul Tv Al-Jazeera.

- Intr-un interviu publicat luni de revista americana The Atlantic si realizat in lungul sau turneu in Statele Unite, care nu s-a incheiat inca. Mohammed bin Salman spune ca nu are „nicio obiectie" religioasa legata de existenta statului Israel. Credeti ca poporul evreu are dreptul la un stat-natiune…

- Israelul are „dreptul” sa aiba propriul stat-națiune, ca și palestinienii, afirma prințul moștenitor al Arabiei Saudite, care da astfel un nou semn de apropiere fața de statul evreu, scrie AFP.

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite, a declarat, intr-un interviu acordat pentru revista The Atlantic, ca palestinienii si israelienii au dreptul sa aiba propriile teritorii, in contextul in care Riadul nu a recunoscut oficial Israelul ca stat, relateaza site-ul Reuters.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a avertizat in legatura cu un posibil conflict armat cu Iranul in urmatorii 10-15 ani. Intr-un interviu acordat cotidianului american The Wall...

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a afirmat ca, daca Iranul se doteaza cu arma nucleara, Arabia Saudita "va face la fel cat mai rapid posibil", intr-un interviu la televiziunea CBS, preluat de AFP.

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…