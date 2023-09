Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk și-a luat fiul cu el la discuțiile cu președintele Turciei, Recep Erdogan. Intalnirea inedita a avut inaintea Adunarii Generale ONU, care se desfașoara in aceasta saptamana la New York. Erdogan l-a incurajat pe Musk sa construiasca urmatoarea uzina Tesla in Turcia.

- Dupa intalnirea de la Soci cu omologul sau rus Vladimir Putin, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat ca acordul privind transportul de cereale pe Marea Neagra ar putea fi reluat in curand, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Intelegerea mediata anul trecut de ONU si Turcia…

- Arabia Saudita a decis marti sa achizitioneze drone turcesti, in timpul vizitei la Riad a presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Presedintele a participat, alaturi de printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, la ceremonia de semnare a contractului…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Ankara va sprijini intrarea Suediei in NATO daca Uniunea Europeana redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a declarat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP si Reuters, scrie observatornews.ro .

- Suedia si-a indeplinit obligatiile din acordul cu Turcia privitor la aderarea tarii nordice la NATO si a venit vremea ca parlamentul turc sa inceapa procesul de ratificare, a declarat miercuri, 21 iunie, ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, potrivit Reuters și Agerpres . ”Consideram ca am facut…