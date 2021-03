Arabia Saudită intenţionează să atace schimbările climatice Arabia Saudita, unul dintre cei mai mari producatori de petrol din lume, a dezvaluit sambata un ambitios proiect de combatere a schimbarilor climatice si de reducere a emisiilor sale de dioxid de carbon, printre care plantarea a miliarde de copaci in urmatorii cativa ani, noteaza AFP.



Cu "Initiativa saudita verde", ea prevede reducerea emisiilor de dioxid de carbon facand sa creasca la 50% ponderea energiilor regenerabile in consumul sau de energie pana in 2030, a anuntat puternicul print mostenitor Mohammed bin Salman, supranumit "MBS".



Arabia Saudita doreste sa planteze

