- Arabia Saudita le va cere musulmanilor care doresc sa participe la pelerinajul din locurile sfinte de la Mecca si Medina sa fie vaccinati anti-COVID-19 inainte de sosirea in aceasta tara, care anul trecut a permis numai un pelerinaj foarte limitat, relateaza marti agentia EFE. Ministrul saudit al sanatatii,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost imunizate 38.338 de persoane, dintre care 3.192 la rapel. Numarul total al romanilor vaccinati a ajuns la 302.570. Conform datelor puse la dispoziția CNCAV de catre…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca lanseaza o campanie masiva de vaccinare a populatiei impotriva covid-19, la cateva zile dupa ce a aprobat vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech, relateaza AFP potrivit news.ro. ”Ministerul Sanatatii a anuntat inceputul inregistrarii tuturor cetatenilor…

- Profesorii vor fi vaccinați gratuit în a doua parte a etapei, înainte de personalul bisericii. Vaccinarea gratuita a cadrelor didactice este prevazuta în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit documentului publicat de Guvern.…