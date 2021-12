Arabia Saudită: Excedent bugetar pentru 2022, o premieră după criza petrolului Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului în 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP și Agerpres. "Cheltuielile se ridica la 955 de miliarde de riali (225 de miliarde de euro), iar veniturile ajung la 1,045 de miliarde de riali (246 de miliarde de euro), cu un excedent de pâna la 90 de miliarde de riali (21 de miliarde de euro)", a declarat regele Salman, citat de agentia oficiala SPA.



