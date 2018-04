Arabia Saudita va trimite trupe in Siria in cadrul coalitiei conduse de Statele Unite daca o decizie cu privire la largirea acestei coalitii va fi luata, a declarat marti ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, relateaza Reuters si AFP.



"Suntem in discutii cu SUA si am fost inca de la inceputul crizei siriene in 2011 in legatura cu trimiterea de trupe in Siria", a afirmat seful diplomatiei saudite in cadrul unei conferinte de presa la Riad alaturi de secretarul general al ONU Antonio Guterres.



El a adaugat ca Riadul i-a propus anterior aceasta idee fostului presedinte…