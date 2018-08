Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat sambata ca Statele Unite vor aloca aproape 300 de milioane de dolari pentru securitate in sud-estul Asiei, informeaza Reuters. Pompeo a dezvaluit...

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat sambata ca Statele Unite vor aloca aproape 300 de milioane de dolari pentru securitate in sud-estul Asiei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Pompeo a dezvaluit presei intentiile SUA cu ocazia reuniunii ministrilor de externe din tarile…

- Urmatorul capitol din cariera lui LeBron James se va desfașura pe Coasta de Vest. Starul din NBA a semnat un contract pe 4 ani cu LA Lakers și va incerca sa aduca un nou titlu de campioni echipei din „orașul ingerilor”.

- Moldovenii aflați in strainatate au trimis acasa in luna mai peste 126 de milioane de dolari. Cifra este cu aproximativ 20 la suta mai mare decat in aceeași perioada a anului trecut. Cei mai mulți bani, peste 40 la suta, au venit din tarile Uniunii Europene.

- Filmul „Jurassic World: Fallen Kingdom”, regizat de J.A. Bayona, cu Chris Pratt si Bryce Dallas Howard in rolurile principale, a generat incasari de 150 de milioane de dolari in weekendul de debut pe marile ecrane nord-americane, scrie news.ro.Lungmetrajul produs de Universal ocupa, astfel, primul…

- Aproximativ 760 de milioane de lei moldovenesti! Cine s-ar fi gandit vreodata ca o masina produsa acum 56 de ani va ajunge sa coste in anul 2018 o avere?! Un alt exemplar al unuia dintre cele mai valoroase automobile din lume se va vinde la o licitatie organizata de casa RM Sotheby"s, in august, eveniment…

- Eusebiu Guțu, cel care controleaza firma Pambac și hotelul Moldova din Bacau, prin intermediul companiei Popasul Trebeș SRL, face gol in jurul sau, la masa credala a Interagro, principala firma din grupul de companii controlat de Ioan Niculae.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lungmetrajul „Deadpool 2”, regizat de David Leitch, a detronat filmul „Avengers: Infinity War” din fruntea box office-ului american, inregistrand incasari de 176 milioane dolari la nivel internațional. Potrivit Box Office Mojo, cel de al doilea film al francizei, care il are pe Ryan Reynolds in rol…