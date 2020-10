Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 45 de parlamentari americani au indemnat guvernul de la Washington intr-o scrisoare data publicitatii miercuri sa boicoteze summitul G20 programat luna viitoare la Riad, daca autoritatile saudite nu raspund la principalele preocupari in domeniul drepturilor omului, noteaza AFP potrivit…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a incercat miercuri sa convinga Arabia Saudita sa-si ”normalizeze relatiile” cu Israelul, asa cum au facut Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrainul, relateaza AFP.

- Secretarul de Stat amrican, Mike Pompeo, a indemnat, miercuri, Arabia Saudita sa analizeze posibilitatea de a normaliza relatiile cu Israelul, in contextul unei intrevederi cu ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan Al Saud, anunța MEDIAFAX.Cu ocazia intalnirii, desfasurate la Washington,…

- TikTok a cerut unui judecator american sa suspende un decret al administratiei Trump care prevede interzicerea descarcarii aplicatiei in SUA incepand de duminica, potrivit AFP. Intr-o motiune depusa la un tribunal din Washington, reteaua de socializare, filiala a companiei chineze ByteDance, sustine…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo, caruia congresmenii i-au cerut joi sa explice aparenta inertie a SUA in fata amenintarilor Rusiei impotriva soldatilor americani in Afganistan, a invocat moartea a circa 300 de rusi in Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza AFP. In timpul…

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- CHIȘINAU, 29 iul - Sputnik, Galya Ibraghimova. Kremlinul raspunde ca nu aspira deloc sa ajunga in G7 și ar prefera o intalnire a „celor cinci puteri nucleare”, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Aflați din materialul RIA Novosti care dintre scenarii este cel mai probabil.…