- Cel mai bogat stat din lume se pregatește pentru un deficit bugetar de 7,8 mld. euro, in 2021. Prabușirea prețului gazelor a ingropat statele din Golf Dupa doi ani consecutivi de excedent bugetar, Qatarul, cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, se va confrunta din nou in 2021 cu…

- Dupa doi ani consecutivi de excedent bugetar, Qatarul, cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, se va confrunta din nou in 2021 cu un deficit bugetar, ca urmare a scaderii pretului hidrocarburilor din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat joi Ministerul de Finante din Qatar,…

- "Executia bugetului general consolidat in primele zece luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 74,04 miliarde lei (7,05% din PIB). Sume in valoare de 40,74 miliarde lei (3,88% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Deficitul bugetar dupa primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul dupa primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adica 7% din PIB. Din aceasta suma, 40,74…

- Austria intenționeaza sa cheltuiasca pana la doua miliarde de euro pentru a ajuta firmele care au fost fortate sa se inchida dupa restrictiile impuse luna aceasta pentru stoparea pandemiei de coronavirus, a anunțat astazi ministrul de finanțe, Gernot Bluemel, transmite Reuters, citata de tvr . „Costurile…

- Deficitul bugetar a urcat in septembrie la 6,36% din PIB, adica 67,27 miliarde lei, din care 37,12 miliarde de lei sunt bani care au ramas la agenții economici, a declarat marți ministrul Finanțelor Florin...

- Nivelul deficitului bugetar este de peste doua ori mai mare comparativ cu un nivel record anterior de 1.416 miliarde de dolari atins in anul fiscal 2009, cand Statele Unite au trecut prin criza financiara. La inceputul anului fiscal 2020, incheiat pe 30 septembrie, guvernul SUA anticipa un deficit bugetar…

- Romania a intrat in Top 5 al țarilor cu economii emergente care au imprumutat cele mai mari sume de pe piața internaționala, inaintea țarii noastre fiind doar Emiratele Arabe Unite, Mexic, Arabia Saudita și Indonezia, noteaza Profit.ro.Potrivit calculelor realizate de Profit.ro, in cazul Romaniei, imprumuturile…