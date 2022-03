Arabia Saudită anunță ridicarea majorităţii restricţiilor anti-Covid-19 Arabia Saudita a anuntat sambata ridicarea majoritatii restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, in special eliminarea carantinei sau a testelor de depistare pentru calatorii vaccinati, masura care ar urma sa faciliteze pelerinajul musulman la Mecca, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

