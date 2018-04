Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita va trimite trupe in Siria in cadrul coalitiei conduse de Statele Unite daca o decizie cu privire la largirea acestei coalitii va fi luata, a declarat marti ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, relateaza Reuters si AFP."Suntem in discutii cu SUA si am fost inca de la inceputul…

- Statele Unite vor vrea sa mențina un dialog cu Rusia despre stabilitatea strategica dupa ce occidentul a atacat Siria, informeaza agențiile de presa din Rusia, citand un oficial al Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters.

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) se intruneste luni pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat duminica ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.