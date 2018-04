Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ruperea relatiilor diplomatice, Riadul si-a propus o noua masura menita sa o separe de Qatar. Un canal maritim ar putea fi construit pe linia de frontiera dintre cele doua tari, care ar tranforma Qatarul intr-o...

- Jiangsu Suning a avut un debut nereusit de sezon, cu doua esecuri in primele trei etape (locul 12, cu doar trei puncte), iar o schimbare de antrenor era asteptata, mai ales ca in lot se afla vedete precum Alex Teixeira și Ramires. Cosmin Olaroiu, liber de contract dupa ce a plecat in decembrie…

- Sapte rachete balistice trase de rebelii siiti yemeniti au fost interceptate in cursul noptii de duminica spre luni in spatiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au facut un mort si doi raniti, a anuntat coalitia militara condusa de Riad, scrie AFP.

- Este vorba despre confruntarea dintre Bayern Munchen si Besiktas Istanbul, care are loc marti, ora 21,45, pe „Allianz Arena”. Hategan va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Aditionali vor fi Istvan Kovacs si Sebastian Coltescu, in timp ce Radu Ghinguleac va fi arbitru de…

- Abia revenita din zona Golfului, acolo unde a condus un numar de patru meciuri, trei in Arabia Saudita și una in Qatar, brigada romaneasca de arbitri alcatuita din aradeanul Ovidiu Hategan, suceveanul Sebastian Gheorghe și satmareanul Octavian Șovre a fost delegata de UEFA sa conduca partida de ...

- Zona de nord-vest a Arabiei Saudite, mai precis regiunea Tabuk, a fost acoperita cu un strat de zapada, potrivit Euronews. Localnicii si turistii s-au grabit sa surprinda momentul in fotografii si clipuri video cu care au impanzit internetul, pentru ca ...

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- La Curtea Penala Specializata a Arabiei Saudite din Riyadh s-a desfașurat saptamana aceasta, prima infațișare din cadrul procesului in care doi gemeni sunt acuzați de uciderea mamei lor și de tentativa de omor la adresa tatalui și a celuilalt frate, dupa ce au fost influențați de islamul radical.