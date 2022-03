Stiri pe aceeasi tema

- „Orice fel de sprijin pentru Rusia, asistenta militara, orice alt tip de sprijin, va ajuta Rusia sa duca un razboi brutal impotriva unei natiuni suverane independente, Ucraina, o va ajuta sa continue un razboi care provoaca moarte, suferinta si o cantitate enorma de distrugeri”, a declarat Stoltenberg…

- Rusia a cerut atat asistența militara, cat și financiara din partea Chinei. Printre ajutoarele solicitate Beijingului se numara pachete cu alimente neperisabile, preambalate, cunoscute in SUA sub denumirea de „meal, ready-to-eat”, scrie CNN , care citeaza doua surse care au preferat sa-și pastreze…

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- Beijingul va suporta ”cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, a avertizat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang…

- Sullivan a declarat pentru CNN ca Statele Unite sunt de parere ca Beijingul era instiintat de planul Rusiei de a invada Ucraina inainte ca invazia sa aiba loc, desi este posibil ca statul chinez sa nu fi inteles intreaga amploare a planului. In prezent, Washingtonul urmareste indeaproape in ce masura…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Rusia si China n-au fost niciodata prietene, dar acum sunt aliate pana intr-acolo incat liderul de la Beijing sustine pretentia lui Vladimir Putin ca Ucraina sa nu se alature NATO, alianta militara a Occidentului, scrie Business Magazin. Este un amestec fara precedent al Beijingului in chestiuni…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2021, 2,283 milioane de tone de gaze naturale, cu 68,4% mai mult fata de aceeași perioada din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), scrie Agerpres . Cea mai mare parte a importurilor vin din Rusia. Productia interna…