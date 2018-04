Fortele de aparare antiaeriana ale Arabiei Saudite au interceptat miercuri o racheta balistica trasa catre capitala Riad de rebelii houthi din Yemen, a declarat un purtator de cuvant al coalitiei, precizand ca alte doua rachete si doua drone au fost neutralizate in sudul tarii, relateaza AFP.



Anuntul a fost facut de colonelul Turki Al-Maliki, purtatorul de cuvant al coalitiei sub comandament saudit care lupta impotriva rebelilor houthi in Yemen. El a precizat ca racheta interceptata deasupra capitalei Riad era de provenienta „iraniana”.

Iranul este cel mai mare rival regional…