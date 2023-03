Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a semnat un acord cu Turcia pentru a depozita cinci miliarde de dolari in banca centrala a acesteia, prin Fondul de Dezvoltare al Arabiei Saudite (SFD), a informat luni SFD, transmite Reuters.

- Guvernul ucrainean iși cheltuiește in prezent aproape intregul buget pe care il are pe timp de pace pentru nevoile armatei, a anunțat joi, 23 februarie, premierul Denis Șmihal, potrivit CNN . „Deficitul bugetului de stat s-a ridicat anul trecut la aproximativ 31 de miliarde de dolari. Am primit aceste…

- Firma de modelare a catastrofelor Karen Clark & Company (KCC) a declarat joi ca se așteapta la pierderi de 2,4 miliarde de dolari in urma dublului cutremur devastator de la Kahramanmaras, care a lovit Turcia la inceputul acestei luni, scrie Reuters. Numarul persoanelor ucise de cel mai mortal…

- Italia a semnat un acord cu Libia privind gazele naturale in valoare de 8 miliarde de dolari, in timpul unei vizite a premierului italian Georgia Meloni pentru discuții privind energia și migrația, scrie news.am. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol a lasat in urma pagube ce ar putea costa Ankara pana la 84,1 miliarde de dolari, a estimat o organizatie turca a afaceriștilor. Estimarea este considerabil mai mare fața de cea facuta de un oficial guvernamental, care a spus ca costurile…

- Arabia Saudita construiește un resort de ski in desert. Aici se va dezvolta destinația unica Trojena, unde va fi amplasata prima stațiune de schi in aer liber din Golf. Stațiunea face parte dintr-un proiect ambițios din Arabia Saudita, numit NEOM, care costa nu mai puțin 500 de miliarde de dolari.

- Fie ca este vorba despre genți Prada din piele de vițel sau trenciurile casei britanice Burberry, sud-coreenii sunt cei mai mari cheltuitori din lume pe bunuri personale de lux pe cap de locuitor, potrivit unui raport Morgan Stanley. Banca de investiții a estimat ca cheltuielile totale din Coreea de…

- In comparație cu cele 220 de miliarde de dolari cheltuite de Qatar pentru CM de fotbal din 2022, Arabia Saudita se pregatește sa cheltuiasca 500 de miliarde de dolari pentru a gazdui Jocurile Asiatice de Iarna din 2029.