- Ultima data cand a avut loc o biciuire in public in Arabia Saudita a fost in 2015, cand bloggerul Raif Badawi a fost pedepsit pentru o presupusa infracțiune cibernetica și pentru ca a insultat islamul.

- Arabia Saudita va elimina biciuirea ca pedeapsa forma de pedeapsa în sistemul judiciar, potrivit unui document al Curții Supreme din regat, anunța Reuters. Decizia Comisiei Generale a Curții Supreme, luata cândva în cursul lunii aprilie, va înlocui pedeapsa cu sentințe…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca este prea devreme sa traga concluzii privind posibile masuri suplimentare pentru a opri declinul pretului titeiului inainte de a intra in vigoare, la 1 mai, acordul aliantei OPEC+ de reducere a productiei pe plan global, transmite Reuters. Dupa mai…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta impotriva gruparii rebela hutti din Yemen a anuntat ca a oprit operatiunile militare la nivel national in sprijinul eforturilor ONU de a pune capat unui razboi care dureaza de cinci ani in care au fost ucisi peste 100.000 de oameni, potrivit Reuters preluat…

- Spaniolii aflati in izolare la domiciliu au iesit miercuri pe balcoane si au batut in oale si tigai pentru a cere ca fostul rege Juan Carlos sa doneze milioanele de euro pe care le-ar fi primit de la Arabia Saudita sistemului de sanatate din Spania, care depune in prezent mari eforturi pentru combaterea…

- Bursa de pe Wall Street a inregistrat luni cea mai mare scadere zilnica care a avut loc dupa criza financiara mondiala din 2008, pe fondurilor temerilor de recesiune provocate de prabusirea preturilor petrolului si extinderea epidemiei de coronavirus. Toti cei trei indici americani importanti…

- Primul caz de coronavirus in Qatar a fost anuntat, sambata, la un barbat revenit recent din Iran, relateaza Reuters potrivit news.ro.Barbatul are 36 de ani, a anuntat ministrul Sanatatii. Dupa ce Qatarul a anuntat primul caz de infectie, Arabia Saudita ramane singura tara din Golf care…

- Epidemia de coronavirus a perturbat cresterea economica in China iar o raspandire in alte tari ar putea deraia revenirea "foarte fragila" care este prognozata pentru economia mondiala in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), informeaza Reuters. Intr-un document pregatit…