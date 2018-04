Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a executat 48 de persoane in primele patru luni ale acestui an, jumatate dintre ele in cazuri de trafic de droguri, a indicat Human Rights Watch (HRW), indemnand regatul sa-si imbunatateasca sistemul judiciar, 'cunoscut pentru actele contrare justitiei', relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Arabia Saudita a deschis primul cinema din ultimii 35 de ani cu o proiecție privata a blockbuster-ului Black Panther, scrie Guardian. Evenimentul pe baza de invitație ținut miercuri la o sala de concert transformata in cinema a fost primul dintr-o serie de proiecții test ce au loc dupa ce interdicția…

- Odata cu valul de schimbari și reforme din Arabia Saudita, tot mai multe femeie apar in lumina reflectoarelor și iși impartașesc poveștile de succes, care devin surse de inspirație pentru celelalte femeie islamice. Halah Al Hamrani se numara printre ele. Este prima și singura femeie din Arabia Saudita…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Organizatia americana pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a facut apel miercuri la autoritatile iraniene sa inceteze executiile in cazul minorilor condamnati la moarte, dupa anuntul privind executarea prin spanzurare a unor criminali minori, relateaza AFP. ''Iranul trebuie…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. In 4 noiembrie, printul mostenitor Mohammad...