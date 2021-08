Ar putea vaccinarea elevilor împotriva COVID-19 să devină obligatorie? Răspunsul lui Anthony Fauci Anthony Fauci, principalul expert epidemiologic din SUA, a declarat duminica faptul ca vaccinul ar trebui sa fie obligatoriu pentru copiii care merg la școala, deoarece varianta Delta a coronavirusului a devenit comtagioasa și este extrem de periculoasa, informeaza Reuters. „Cred ca masura obligativitații privind vaccinarea copiilor care merg la școala este o idee buna”. Am facut asta timp de decenii și decenii, obligand la vaccinare impotriva poliomielitei, rujeolei, oreionului, rubeolei, hepatitei”, a declarat dr. Fauci la CNN. In prezent, copiii sub 12 ani nu sunt eligibili pentru a fi vaccinați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert american in boli infectioase, spune ca pana la inceputul anului viitor, Statele Unite ar putea ajunge sa țina sub control raspandirea coronavirusului cu condiția ca din ce in ce mai mulți oameni sa se imunizeze, noteaza Reuters , potrivit News.ro . Declarațiile…

- Statele Unite ar putea aduce sub control Covid-19 pâna la începutul anului viitor, fiind posibil ca aprobari pe scara mai larga a vaccinurilor sa aiba loc în saptamânile urmatoare, a declarat dr. Anthony Fauci, cel mai reputat specialist american în boli infectioase, la…

- FDA a autorizat complet vaccinul anti-COVID produs de Pfizer-BioNTech. Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite a acordat luni aprobare completa utilizarii vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, informeaza CNN, citat de RADOR. Directorul Institutului pentru Alergii…

- Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat joi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 Pfizer si Moderna pentru persoanele care sufera de boli autoimune, relateaza EFE. Este vorba, potrivit FDA, de “un mic grup” de persoane format din cei care au suferit un transplant de organe…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters potrivit Agerpres. Pentru fiecare vaccin, fisele informative…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a adaugat un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite va include rapid un avertisment privind cazurile rare de inflamatie cardiaca la adolescenti si adulti tineri in prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech si Moderna, transmite Reuters. Un grup de consultanti…