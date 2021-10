Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca "la un moment dat" ar putea aparea un nou virus care sa nu poata fi stapanit si a facut apel la consolidarea OMS.

- Potrivit unei estimari a Organizației Mondiale a Sanatații, din cele aproximativ 135 de milioane de cadre medicale, la nivel global, intre 80.000 și 180.000 au murit din cauza Covid-19, de la debutul pandemiei, ianuarie 2020 – mai 2021, anunța AFP. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid in unele țari, in timp ce inocularile din Africa intarzie, este ”imorala, incorecta și nedreapta și trebuie oprita”, potrivit directorului general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). ”A incepe inocularea cu cea de-a treia doza este intr-adevar…

- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 in unele tari este „imorala, incorecta și trebuie sa se opreasca”, avand in vedere ca imunizarea stagneaza in Africa, a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza miercuri CNN.

- Agnes Buzyn, fostul ministru al Sanatații care a demisionat in februarie 2020 pentru a candida pentru primaria Paris afirmand ca Covid reprezinta un risc redus, a fost pusa oficial sub acuzare de procurorii francezi pentru „periclitarea vieții altor persoane” prin modul in care a gestionat pandemia,…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat in timpul unei vizite la Budapesta ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2 % din populatie…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat in timpul unei vizite la Budapesta ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2 % din populatie…

- Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor si alimentelor, a modificat saptamana trecuta autorizatiile de utilizare de urgenta pentru serurile Moderna si Pfizer/ BioNTech pentru a permite celor cu sisteme imunitare slabite sa primeasca a treia doza. Este…