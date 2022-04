Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a prezentat din nou in fața unei instanțe din Bulgaria. Decizia in cazul ei va fi anunțata pe 19 aprilie, anunța presa din Bulgaria. In ultimele zile, fostul ministru a stat in arest, iar audierea s-a facut dupa ce autoritațile din Romania au solicitat extradarea Elenei Udrea. Ea a fost…

- O poveste uluitoare, aparuta in presa din Bulgaria, prin care se spunea ca un parlamentar din țara vecina a primit un mesaj de amenintare pe telefon, este demontata de Poliția Romana, dupa numai cateva zile de investigații. Cartela de pe care s-ar fi dar mesajul mafiot nu aparține, insa, conform…

- Bulgaria refuza ideea de a-și moderniza o serie de avioane militare in Rusia, așa cum se discuta inainte ca Rusia sa atace Ucraina. Este vorba de avioane de lupta MiG 29, produse in fosta URSS. Bulgaria se preocupa sa mențina in funcțiune aceste aeronave, intrucat aparate mai noi, de fabricație americana,…

- Luptatoarele din Moldova Anastasia Nichita și Irina Ringaci au ciștigat medaliile de aur la Campionatul European Under 23 din Bulgaria. Astfel, sportivele au devenit campioane europene U-23, transmite diez.md. Anastasia s-a luptat cu poloneza Magdalena Glodek, iar Irina cu turcoaica Asli Demir. Ambele…

- V.Stoica Creșterea prețurilor la carburanți va avea implicații majore asupra tuturor produselor de pe piața, iar situația din ultimele zile nu arata deloc bine. La pompa, in stațiile peco din Prahova, litrul de benzina standard a ajuns, ieri, și la 7,65 lei, iar cel de benzina superioara – la 8,29 lei!…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca Romania va importa, pana la finalul anului, gaz lichefiat din Statele Unite ale Americii, ca sa evite importurile de gaz rusesc. „Nu suntem in riscul de a ramane fara gaz. Am avut intalniri si discutii cu premierii tarilor din regiune, premierul Greciei Mitsotakis…

- Televiziuni din toata lumea se zbat sa obțina drepturile de difuzare pentru serialul „Slujitorul poporului”, cel care l-a facut celebru in Ucraina pe Volodimir Zelenski, devenit ulterior președintele țarii. „Slujitorul poporului”, in care Zelenski a jucat rolul de președinte al țarii, a fost difuzat…

- Pilotii spanioli nu au reusit sa identifice avioanele, intrucat acestea s-au retras, a declarat seful Statului Major bulgar, Emil Eftimov.Avioanele spaniole dislocate la baza aeriana bulgara Graf Ignatievo au fost alertate in jurul orei locale 09:00 de catre comandamentul NATO de la Torrejon (Spania)…