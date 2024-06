Stiri pe aceeasi tema

- Noua partide și un candidat independent iși disputa cele 19 scaune din Consiliul Local Dej, la alegerile locale din 9 iunie. In cursa pentru cele 19 mandate de consilier local au intrat candidați de la AUR, Partida Romilor, PSD, UDMR, USR, PNL, PER, PMP, PUSL și Cristian Mare (independent), aceasta…

- Pentru alegerile locale din 2024 se aplica reguli noi privind exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care au reședința, adica o adresa inregistrata, diferita... The post Alegerile locale 2024. Unde votam daca in ziua alegerilor suntem in alta localitate decat cea in care avem domiciliul appeared…

- PSD Prahova a dat publicitatii, vineri seara, fotografii cu un autovehicul de lux, parcat in centrul Ploiestiului, social-democratii sustinand ca este vorba despre masina cu care presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a ajuns in Ploiesti pentru a-si lansa candidatura pentru un nou mandat de presedinte…

- Un incident a avut loc, vineri seara, la evenimentul de lansare a candidatilor PNL Ploiesti la alegerile locale din data de 9 iunie, politistii deschizand un dosar penal pentru lipsire de libertate in cazul unor jurnalisti care au vrut sa participe la acesta, insa nu au fost lasati, iar agentii de paza…

- Silviu Vințeler, actualul primar al orașului Ocna Mureș, a transmis ca și-a depus candidatura, din partea PNL, pentru un nou mandat de edil al orașului Ocna Mureș. „Dragi cetațeni ai orașului Ocna Mureș. Mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al orașului Ocna Mureș, din partea PNL. Investițiile…

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat pentru luare de mita și aflat sub control judiciar cu interdictia de a-și exercita functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, si-a depus, miercuri, semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat de presedinte al Consiliului…

- Peste jumatate dintre romani ar vota alianța PSD-PNL la alegerile europarlamentare, iar PSD este pe primul loc la alegerile locale, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 19-28 martie. Astfel, 53% dintre repondenți au spus ca vor vota la alegerile europarlamentare Alianța PSD-PNL. Pe locul 2…

- Cine poate și cine nu poate candida la alegerile locale și europarlamentare. Precizari ANI legate de prefecți și funcționari Cine poate și cine nu poate candida la alegerile locale și europarlamentare: Agenția Naționala de Integritate aduce o serie de clarificari cu privire la regulile de integritate…