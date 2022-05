Ar putea fi superafacerea lumii muzicale: Prețul catalogului muzical al trupei Pink Floyd Catalogul muzical al trupei rock britanice Pink Floyd face obiectul unor propuneri de cumparare lansate de Warner Music si BMG, o companie germana specializata in administrarea drepturilor de autor asociata fondului american KKR, a anuntat Financial Times, citat de AFP. Acordul privind vanzarea catalogului muzical al trupei Pink Floyd ar putea sa depaseasca pragul de 500 de milioane de dolari, potrivit Financial Times, care citeaza surse familiarizate cu dosarul acestei achizitii. El ar putea sa fie semnat pentru o suma mai mare decat cea prevazuta anul trecut in contractul privind vanzarea catalogului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

