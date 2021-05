Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, dupa ce opozantul rus a fost otravit, a reaparut luni, la trei zile dupa ce a fost dat disparu t in timpul unei partide de vanatoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Potrivit presei ruse, starea sa de…

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, in Siberia, dupa ce opozantul rus s-a simtit foarte rau la bordul unui avion, dovedindu-se ulterior ca a fost otravit, este dat disparut, a anuntat politia, potrivit agenției Reuters, conform News.ro . Politia…

- Serviciul rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring, a transmis, vineri, ca a actualizat lista de organizatii si de persoane ”participante la activitati extremiste sau teroriste”, printre care apar de acum si birourile regionale ale organizatiei lui Aleksei Navalnii.Pe lista se afla nume de organizatii…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anunțat ca va inceta greva foamei in urmatoarele 24 de ore, dupa trei saptamani in care a protestat astfel pentru ca autoritațile ruse nu ii ofereau accesul la un medic dorit de el in penitenciar, potrivit RFE/RL.In schimb, principalul critic al lui Vladimir Putin a…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla e afla in colonia penitenciara nr. 2 de la periferia orasului Pokrov, in regiunea Vladimir, unde trebuie sa ispaseasca doi ani si jumatate de inchisoare. Navalnii a denuntat luni ca este incarcerat intr-un „lagar de concentrare” intr-un mesaj pe contul sau de pe…

- Dasha Navalnaia este fiica Yuliei și a lui Alexei Navalnii, cei doi opozanți ruși, fiind copilul cel mare al familiei. Are 20 de ani și a studiat la Universitatea Stanford din SUA. La fel ca tatal sau, Dasha are abilitatea de a-i convinge pe tinerii rusi sa-și ceara drepturile și sa vina de partea ei,…

- Un tribunal rus a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, respingand apelul criticului Kremlinului intr-un proces ce a declansat proteste in toata tara. Aleksei Navalnii a fost condamnat sa execute doi ani și opt…