Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei teorii clasice, originea vieții ar putea fi rezultatul replicarii ARN-ului. Recent, oamenii de știința au facut progrese semnificative in incercarea de a recrea acest proces in laborator. Echipa de cercetare de la Institutul Salk din SUA a reușit sa creeze o molecula de ARN capabila sa…

- O astfel de confirmare a venit Taiwan, unde din generație in generație s-a transmis legenda oamenilor mici, cu pielea inchisa la culoare. Acest popor traiau in munți, vorbeau intr-o limba de neințeles și au disparut in mod ciudat.Pana acum, nu au existat dovezi materiale ale mitului, ba chiar exista…

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la UTHealth San Antonio arata ca dietele ketogenice pot grabi imbatranirea inimii și a rinichilor. Concluziile ingrijoratoare au fost facute publice in Science Advances, relateaza Medical News Today.

- Noile tehnici arata ca oamenii confecționau deja arme de vanatoare complexe din lemn in urma cu 300.000 de ani, rasturnand stereotipul epocii de piatra. De asemenea, armele din perioada respectiva puteau provoca daune masive, iar oamenii erau organizați pentru a vana animale foarte mari, informeaza…

- Oamenii de știința au rezolvat misterul originii stravechilor arbori baobab. Conform studiilor ADN, acești arbori emblematici au aparut pentru prima data in Madagascar, in urma cu 21 de milioane de ani, scrie BBC.

- Bateriile pentru vehicule electrice ar putea dura mult mai mult datorita unui nou condensator cu o densitate energetica de 19 ori mai mare, creat din greșeala de oamenii de știința, scrie livescience.com.

- O echipa de cercetatori a descoperit o potențiala zona de reproducere a rechinilor ciocan in largul unei insule din arhipelagul ecuadorian Galapagos, in ceea ce ar fi o observație „foarte rara”, a anunțat joi parcul național intr-un comunicat, potrivit Reuters.

- Oamenii de stiinta au salutat descoperirea „interesanta” a unui tip de material poros care poate stoca dioxidul de carbon, informeaza DPA. In cadrul noului studiu, publicat in revista Nature Synthesis, o echipa condusa de cercetatori de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh a creat molecule goale,…