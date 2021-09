In timpul pandemiei de coronavirus nu s-a auzit despre cazuri de gripa, insa acest lucru, spun oamenii de știința, s-ar putea schimba in curand. Conform unui studiu publicat in medrXiv, in sezonul gripal 2021-2022 ar putea exista 100.000 și 400.000 de spitalizari din cauza acestei boli. Conform cercetatorilor, este foarte important ca oamenii sa se vaccineze in acest an impotriva gripei. Spitalizarile putea fi evitate daca ratele de vaccinare impotriva gripei cresc cu 20% pana la 50%. „Vaccinarea cat mai multor persoane impotriva gripei va fi esențiala pentru evitarea acestui scenariu”, a declarat…