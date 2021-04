Ar putea bloca miniștrii USR PLUS activitatea Executivului? USR PLUS ia in calcul sa boicoteze ședințele de Guvern șiministrii-usr-plus-iau-in-calcul-sa-nu-mai-participe-la-sedintele-de-guvern-cat-timp-florin-citu-e-premier_1740530.html" target="_blank"> sa nu mai participe la ședințe pana cand se schimba premierul, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit legilor și regulamentelor de funcționare a Guvernului, Executivul adopta hotarari și ordonanțe in prezența majoritații membrilor sai. PNL și UDMR au majoritate fara USR PLUS in Guvern, cu 14 din cei 20 de membri ai Executivului. Hotararile și ordonanțele se adopta prin consens… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

