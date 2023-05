Stiri pe aceeasi tema

- "Cat despre contraofensiva. Este un siretlic al lui Zelenski. Contraofensiva este deja in plina desfasurare", a estimat Prigoijin, raspunzand pe Telegram unei intrebari din partea presei ruse despre mult asteptata contraofensiva ucraineana. Intrebarea a facut referire la o declaratie anterioara a presedintelui…

- Armata ucraineana a respins de duminica 60 de atacuri rusesti si a doborat sase drone, a anuntat luni seara Statul Major General ucrainean, indicand ca luptele cele mai intense au fost in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, potrivit DPA.Tiruri intense ale artileriei ruse au vizat luni orasul Herson…

- Ucraina a anunțat, marți, ca a respins 45 de atacuri ale rușilor, in regiunea Donețk. Unele dintre obuzele lansate și-au atins ținta, a spus Kievul. Mai multe cladiri rezidențiale și administrative au fost avariate ori distruse și cel puțin cinci oameni și-au pierdut viața. 04 apr. - Acum 9 ore 04-04-2023…

- Ucraina a recunoscut joi ca fortele ruse au inregistrat unele castiguri in interiorul orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul tarii, dar cu pierderi umane majore, ceea ce a slabit ofensiva Moscovei, in timp ce Kievul isi pregateste contraofensiva proprie, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.…

- Volodimir Zelenski si directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, s-au intalnit la o statie hidroelectrica din regiunea Zaporojie, unde presedintele ucrainean s-a deplasat luni, „in prima linie” pe frontul sudic, relateaza AFP. „Am avut cu dl. Zelenski o discutie…

- Fortele ruse au atacat vineri in sectoare din nordul si sudul frontului din regiunea ucraineana Donbas, la o zi dupa ce Kievul anuntase incetinirea ofensivei Rusiei in jurul orasului Bahmut. Militarii ucraineni au raportat lupte grele in nord, intre Liman si Kupiansk, precum si in sud, la Avdeevka/Avdivka,…

- Statele Unite și Ucraina au afișat o unitate stransa de cand administrația președintelui Joe Biden a promis sprijin „atat timp cat va fi nevoie” pentru a rezista invaziei Moscovei. Dar, dupa mai bine de un an de razboi, exista diferențe tot mai mari in culise intre Washington și Kiev in ceea ce privește…

- Rusia a „irosit cantitați uriașe de resurse umane, armament și materiale” in timpul razboiului din Ucraina și probabil ca va ramane fara potențial ofensiv pana la sfarșitul acestei primaveri, a declarat șeful serviciilor militare ucrainene de informații, Kirilo Budanov, intr-un interviu acordat USA…