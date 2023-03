Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pentru Vladimir Putin. Liderul rus este acuzat ca este responsabil pentru deportarea ilegala a copiilor din Ucraina, ceea ce constituie o crima de razboi. Ar putea ajunge in spatele gratiilor?! Ce spune Karim Khan, procurorul sef al Curtii Penale…

- Procuror-sef al Curtii Penale Internationale (CPI) - care a emis un mandat de arestare pe nunele liderului de le Kremlin -, Karim Khan considera vineri ca are motive rezonabile sa creada ca presedintele rus Vladimir Putin si comisarul prezidential insarcinat cu drepturile copilului Maria Lvova-Belova…

- Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a afirmat vineri, 17 martie, ca exista motive rezonabile pentru a crede ca președintele rus Vladimir Putin și comisarul pentru drepturile copilului din aceasta țara, Maria Lvova-Belova, poarta raspunderea penala pentru deportarea forțata in…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, pregatește o vizita in Ucraina. Dictatorul rus va vizita Crimeea ocupata pentru a marca aniversarea reunificarii cu Federația Rusa, transmite Stiripesurse.ro . Vizita va fi efectuata pe 18 martie, potrivit agenției United24Media, care a postat informațiile pe canalul…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat ca Rusia “se pregatește pentru mai mult razboi” in urma discursului agresiv de marți al președintelui Vladimir Putin, transmite CNN. Șeful NATO a notat și ingrijorarile in creștere ale alianței in privința presupuselor planuri chinezești de a…

- Procurorul general al Rusiei i-a spus in fața lui Vladimir Putin ca peste 9.000 de ruși au fost mobilizați și trimiși ilegal in razboiul din Ucraina, adaugand ca exista probleme și cu plata soldaților de pe front. Procurorul general al Rusiei, Igor Krasnov, i-a spus lui Vladimir Putin intr-o intalnire…

- Un important șantier naval rusesc specializat in construcția de submarine nenucleare a anunțat ca directorul sau general a murit subit sambata, dupa 11 ani de activitate, dar nu a oferit detalii privind cauza decesului acestuia, informeaza Reuters . Șantierul naval Admiralty Shipyards, din portul vestic…

- Moscova a lansat o serie de videoclipuri de propaganda pe rețelele de socializare in ultimele zile in incercarea de a atrage barbații pe front prin narațiunile despre patriotism, moralitate și mobilitate sociala. In acest timp, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat trupele implicate…