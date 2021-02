Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Asutralian Open. Cea mai buna jucatoare de tenis din Romania a trecut de doua seturi de rusoaica Veronika Kudermetova. Simona Halep s-a impus cu scorul de 6-1 și 6-3. Dupa victorie, sportiva a declarat ca a muncit foarte…

- Simona Halep a caștigat, miercuri, 10 februarie, un meci extraordinar de greu impotriva jucatoarei Ajla Tomljanovic, la Australian Open 2021. Campioana noastra s-a temut extrem de mult de meciul cu adversara de calibru, dar a reușit sa obțina victoria. Ce a scris site-ul oficial al Australian Open,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat ca in meciul cu Ajla Tomljanovic, castigat greu, dupa trei seturi, miercuri, in turul al doilea la Australian Open, s-a concentrat ''cand a contat'' si asta a facut diferenta. "Ma asteptam sa joace asa, stiu ca este foarte puternica,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat dramatic in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, miercuri, la Melbourne. Halep (29 ani), a doua favorita a turneului,…

- Simona Halep a reușit sa caștige meciul cu Ajla Tomljanovic 4-6, 6-4, 7-5, in turul secund al Australian Open. Australianca i-a oferit o replica pe masura Simonei, dar in cele din urma, experiența romancei și-a spus cuvantul și a reușit sa se impuna. Cu toate ca a inceput meciul in forța, cu un break…

- Simona Halep - Ajla Tomljanovic se joaca marți, de la 10:00, in turul al 2-lea de la Australian Open. La fel ca in meciul de debut de la Melbourne, Halep va evolua in prima partida din sesiunea de seara a turneului australian. Simona Halep a trecut in primul tur de Lizette Cabrera, in doua seturi rapide…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Danielle Collins cu 6-3, 6-1, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (28 ani, 96 WTA) a cedat dupa doar 65 de minute de joc, in ciuda unui inceput bun, in care a condus cu…

- Simona Halep - Ajla Tomljanovic se disputa maine, la ora 10:00, in turul 2 de la Australian Open. Meciul va fi transmis de Eurosport. Simona Halep o conduce cu 3-0 in meciurile directe pe Tomljanovic, dar adversara i-a opus o rezistența acerba de fiecare data.Doua dintre cele trei meciuri s-au terminat…