Președintele rus Vladimir Putin a ordonat vineri oprirea avansului armatei ruse in Ucraina in așteptarea negocierilor, dar operațiunile au fost reluate dupa ce guvernul de la Kiev ar fi refuzat discuțiile, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit CNN. Un consilier prezidențial ucrainean a negat la primele ore ale zilei de sambata ca Ucraina a refuzat sa negocieze. „Ieri, in lumina discuțiilor in așteptare cu conducerea ucraineana, comandantul șef, președintele Rusiei, a ordonat suspendarea inaintarii principalului grup de forțe armate ruse in Ucraina”, a…