Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost informați ca un barbat și cei doi fii adulți au refuzat sa lase o femeie sa iasa din baie dupa ce ea le-a spus ca ar putea fi infectata cu coronavirus", a spus purtatorul de cuvant al Poliției Naționale, Ramunas Matonis. Ea i-ar fi spus soțului sau ca ar fi putut lua virusul vorbind cu o…

- Profesor de psihologie clinica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și prorector pe cercetare, Daniel David a explicat pentru Edupedu.ro de ce am asistat la magazine golite în viteza dupa apariția informațiilor cu privire la raspândirea noului coronavirus în Italia.…

- Isteria nationala provocata de virusul „made in China” a facut ca unele evenimente sa treaca pe langa noi, fara a le fi acordate importanta cuvenita. Mai trebuie spus din capul locului ca aceasta panica generalizata este intretinuta si de unii politicieni. Campioni ar fi (si) aici Victor Ponta si Traian…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat vineri, la o conferința de presa ținuta la Geneva, ca a plasat la “cel mai inalt” nivelul de amenințare al actualei epidemii de coronavirus. Pentru a justifica decizia luata de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus…

- Ziarul Unirea Prețul maștilor chirugicale a EXPLODAT dupa ISTERIA provocata de CORONAVIRUS in Romania Prețul maștilor chirugicale a EXPLODAT dupa ISTERIA provocata de CORONAVIRUS in Romania Daca in urma cu o luna, inainte de toata aceasta isterie ce s-a raspandit rapid și pe teritoriul țarii noastre,…

- Intoarcerea in orașul natal a zecilor de borșeni din Italia a transformat localitatea intr-un adevarat focar de știri false și zvonuri nefondate. Isteria este pe cale sa capete dimensiuni epice, astfel ca primarul orașului a decis sa faca precizari despre starea de fapt reala din Borșa. „Astazi, in…

- Autoritatile din Buzau au identificat 20 de locuri unde ar putea fi izolati si monitorizati buzoienii care intra in contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus. Este vorba despre o fosta tabara scolara, aflata la circa 35 de kilometri de municipiului Buzau.

- Autoritațile din Buzau au identificat 20 de locuri unde ar putea fi izolați și monitorizați buzoienii care intra in contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus. Este vorba despre o fosta tabara școlara, aflata la circa 35 de kilometri de municipiului Buzau. Prefectura a dat curs solicitarii Direcției…