- Astazi, 3 octombrie, ședința importanta la Primaria Baia Mare pe tema crizei gunoaielor. Consiliul Județean Maramureș o sa ajunga in imposibilitate de plata din cauza Drusal. O sa plateasca pana in 20 milioane de euro sa plateasca prejudicii Drusal-ului. Asta s-a spus in cadrul ședinței care a avut…

- UPDATE: Plenul Camerei Deputaților a aprobat, marți, creșterea salariilor primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților Consiliilor județene. S-au inregistrat 168 de voturi pentru, 79 de voturi impotriva si 4 abtineri. Plenul a aprobat decizia luata anterior in comisiile de munca și…

- Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, a cerut, marți, un raport suplimentar pentru eliminarea creșterilor salariale pentru parlamentari. „Pentru a elimina suspiciunile aparute in spațiul public in ultima perioada, dar și pentru a indrepta o eroare majora facuta de colegii de la Senat, va rog sa acceptați…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat azi, 15 septembrie, ca se pregatește plafonarea prețului lemnului utilizat pentru incalzire. Oficialul spune ca „in urma deciziei Coaliției de guvernare, Ministerul Mediului a demarat procedura de elaborare a unui proiect de act normativ care are ca scop…

- Executivul se gandeste la o modalitate de a-i bonifica pe cei care doresc sa economiseasca energie, iar acest mecanism e gandit in asa fel incat sa fie si stimulativ, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Ne gandim,…

- Nu de puține ori, maramureșenilor li se atrage atenția asupra faptului ca este ilegal sa abandonezi deșeuri, indiferent de zona. Indemnul Garzii Naționale de Mediu este „Nu faceți ca el! Riscați sa va fie confiscata mașina și o amenda de la 10.000 pana la 20.000 lei pentru persoanele fizice. Persoana…

- ”Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna”, a spus premierul. Seful Executivului a mai aratat: ”Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind plafonarea și masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, este o noua cacealma lansata de catre Guvern, susține Codrin Ștefanescu, secretarul general…