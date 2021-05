Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 27 mai, intre orele 8-16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la patru benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre…

- Sambata, 8 mai, intre orele 9-15, in localitatea Liebling se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Luni, 10 mai, intre orele 08-16, in localitatea Homojdia Aquatim va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului…

- Vineri, 7 mai, in intervalul orar 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Sacalaz pentru inlocuirea unui tronson de conducta pe strada V. Intre aceleași ore se va intrerupe furnizarea apei și in localitatea Alioș, pentru lucrari de mentenanța la stația de tratare. Tot vineri, 7 mai, intre…

- Luni, 26 aprilie, intre orele 8 și 13, in localitatea Hitiaș se va sista livrarea apei datorita lucrarilor de spalare a aducțiunii. Marți, 27 aprilie, intre orele 8 – 13, in localitatea Racovița se va sista livrarea apei, tot pentru lucrari de spalare a aducțiunii. La reluarea alimentarii cu apa in…

- Luni, 12 aprilie, intre orele 8 și 16, in localitatea Belinț se vor executa lucrari de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Pe durata lucrarilor, alimentarea cu apa va fi intrerupta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Miercuri, 7 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 7 – 9 aprilie 2021, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Seful DSU, Raed Arafat, a anuntat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare a Timisoarei si comunelor periurbane, Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. Vor ramane deschise doar magazinele alimentare si farmaciile. Mall-urile si terasele vor fi inchise. "Trebuie sa ne uitam la situatia in care…

