- Aquatim are programate si in aceasta saptamana lucrari de spalare a conductelor din reteaua de distributie pe care o opereaza in judetul Timis. Astfel, miercuri, 21 iulie, intre orele 8-16, in localitatile Traian Vuia si Homojdia se va efectua spalarea si dezinfectarea rezervorului si a retelei de distributie.…

- Miercuri, 21 iulie, intre orele 8-16, in localitațile Traian Vuia și Homojdia se va efectua spalarea și dezinfectarea rezervorului și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…

- Joi, 15 iulie, intre orele 9 și 15, in localitatea Padureni se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare, miercuri, 30 iunie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Voiteg, iar joi, 1 iulie, intre orele 9-15, se va opri apa in Banloc, Livezile și, intre orele 12-15, in Dolaț.…

- Joi, 10 iunie, intre orele 8-14, in localitatea Chevereșu Mare se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Vineri, 11 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Sinersig se va spala rezervorul de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe parțial…

- Miercuri, 9 iunie, intre orele 8 și 15, in localitatea Vucova se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei. Miercuri, 9 iunie, intre orele 8-13, in localitatea Ficatar se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea…