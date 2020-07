Aquatim face recomandări. Nu udaţi grădinile cu apa de la reţea, folosiţi apa de ploaie Aquatim face inca un apel catre consumatori sa evite utilizarea apei potabile pentru udatul gradinilor. Recomandarea companiei este ca oamenii sa-si construiasca bazine de captare a apei de ploaie. Compania a mai atras și pana acum atenția ca sistemul de aprovizionare cu apa a fost dimensionat doar pentru consumul menajer al populației. Astfel, folosirea de ... The post Aquatim face recomandari. Nu udati gradinile cu apa de la retea, folositi apa de ploaie appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

