- Se va opri furnizarea apei in Pustiniș, pentru spalarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție, miercuri. Joi sunt programate lucrari in Buziaș. Se va intrerupe complet furnizarea apei pe strazile Avram Iancu și Ion Vidu și parțial pe Principala și Florilor.

- Compania Naționala de Investiții a lansat o licitație pentru construirea unei sali de educație fizica școlara in municipiul Alba Iulia, in apropierea Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”. Valoarea investiției este estimata la peste 2 milioane de lei. Compania Naționala de Investiții (CNI) a lansat marți,…

- Interviu cu primarul Bogdan-Dumitru ȚIFUI – Domnule primar, care sunt principalele ținte ale administrației locale Farcașa in acest an? – O sa incerc o enumerare, nu neaparat o ierarhizare. Aș incepe cu proiectul modernizarii DC 154 Stejaru (strada Poiana Sava) – un proiect vechi și sistat din lipsa…

- De un adevarat regal actoricesc vor beneficia cei prezenți vineri, 30 iulie, la inaugurarea Casei de Cultura ”Horea Popescu” din Zlatna, careia lucrarile de restauarare i-au redat, in sfarșit, statutul pierdut de bijuterie arhitectonica a anticului Ampelum. Lucrarile de renovare au costat peste 6,2…

- Aquatim anunța locuitorii din Buziaș, Bacova, Silagiu, Hitiaș, Racovița și Ficatar ca au intervenit probleme in tratarea apei la Stația de tratare Buziaș. Mai exact, in ultima perioada, din cauza presiunii puse pe foraje, apa din subteran și-a modificat brusc parametrii de calitate, ceea ce are un impact…

- Trei baze sportive din Blaj se afla in acest moment fie in proces de reabilitare, sau in construcție. „In aceste zile se lucreaza la reabilitarea bazei sportive CIL, precum și la construcția bazelor sportive de tip I și II, din Parcul „Avram Iancu” și de la „Forestiera”, ultimele doua fiind realizate…

