Marți, 8 iunie, intre orele 9.00 și 17.00, se va executa o legatura de conducta la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Sudului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Cerna, pe bd. Liviu Rebreanu nr. 173-175 și la centrul Aletheia. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete ...