Aquatim cere consumatorilor să nu folosească apa de la rețea la udarea grădinilor Nu folosiți apa de la rețea pentru udatul gradinilor, este apelul lansat de cei de la Aquatim, unul total justificat, avand in vedere ca și vara aceasta se anunța a fi una secetoasa și caniculara. Sistemul de alimentare a fost dimensionat special pentru a furniza apa pentru consumul menajer al populației și nu și pentru ... The post Aquatim cere consumatorilor sa nu foloseasca apa de la rețea la udarea gradinilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

