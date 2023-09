Aquatim are la Timișoara șantiere de 60 de milioane de euro. Lucrările sunt în diferite stadii de execuție In acest moment, Aquatim lucreaza concertat și contra cronometru, pe zone mari ale Timișoarei, in multe dintre acestea cu intenția certa a devansarii termenelor finale de execuție, in perspectiva debutului anului școlar (11 septembrie), in celelalte (care implica investiții de alt gen și nu arterele mari ale orașului) conform graficelor antamate. Sunt lucrari din fonduri ... The post Aquatim are la Timișoara șantiere de 60 de milioane de euro. Lucrarile sunt in diferite stadii de execuție appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Prognozata reforma anunțata de guvern, deși una deocamdata doar la nivel de zvonuri, aduce in strada o noua categorie de bugetari. Miercuri, in fața sediului din centrul Timișoarei au ieșit angajații Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala. Mai mulți angajați ai Agenției amintite au ieșit…

- O noua pasarela pietonala apare la Timișoara, peste Bega, in plus este facuta pe bani europeni. Aceasta va fi situata in zona Uzinei de Apa și este realizata in coordonarea celor de la Aquatim, care lucreaza la modernizarea rețelelor de alimentare cu apa ale orașului. Pasarela noua e situata langa alta…

- In dubla ipostaza, de politician și de administrator al unui oraș nobil ca Timisoara, viceprimarul liberal Cosmin Tabara spune ca incearca sa fie mereu in acord cu promisiunile facute alegatorilor.

- Drumul național dintre Oravița și Anina se va afla in perioada urmatoare in reparații. DRDP Timișoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor de execuție in cadrul obiectivului „Consolidare corp drum DN 57B km 8+605 – km 8+790 dreapta”, npentru data de 12 iulie 2023. Lucrarile vor fi executate de catre…

- Piața Unirii, Piața Libertații și Piața Traian devin parti ale unei expozitii de tramvaie istortice. Expoziția, organizata de STPT, este deschisa pana in luna septembrie și este dedicata aniversarii a 154 de ani de transport public in Timișoara. Cu ocazia aniversarii a 154 de ani de transport public…

- Colterm a anuntat intreruperea apei calde, in cursul zilei, din cauza unor lucrari de reparații și de remediere a unor defecțiuni survenite pe rețelele de termoficare ale Timisoarei. Pana la ora 14, apa calda e intrerupta la punctele termice 43M, 43A, 44, 46 – pentru reparații instalații conexe in punctul…

- Șervețelele umede par sa fie cea mai mare problema cu care se confrunta societatea Aquatim atunci cand vine vorba despre canalizarea orașului. Acest lucru a fost dovedit și de ultima furtuna, care a avut loc vineri la Timișoara. Societatea de canalizare a avut peste 200 de intervenții, in timp ce la…

- Vineri, 9 iunie, intre orele 9-14 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi și in Faget, pe strazile Ștefan cel Mare, Calea Lugojului, Coriolan Brediceanu, Stadionului și 1 Decembrie 1918. Lucrarile de spalare…