- La data 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 80 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Coriolan Brediceanu, din Timișoara a fost deposedata de geanta de catre o alta femeie in varsta de 56 de ani. Ulterior, persoana a…

- Vorbind despre banii alocați proiectului TM 2023 de catre Ministerul Culturii, Raluca Turcan, noul conducator al ministerului amintit, a folosit cuvinte ”tari” vorbind despre … bugetul prejudiciat alocat proiectului. Oficialul a spus ca a fost nevoita sa convinga Guvernul Ciolacu de faptul ca alocarile…

- Timișoara se va imprumuta de la Trezoreria Statului pentru a putea susține finalizarea mai multor construcții realizate cu fonduri europene. Sumele vor fi utilizate pentru finalizarea lucrarilor la noua creșa de pe Calea Bogdaneștilor, respectiv la noua Clinica de Balneologie. Sumele vor fi accesate…

- CARANSEBEȘ – In aceasta dimineața, echipajul elicopterului 333 de la Punctul de Operare Aeromedicala Caransebeș a fost solicitat la o intervenție in Masivul Parang, pentru salvarea unui localnic! Acesta a fost preluat de elicopter și transportat la un spital din Timișoara. Citeva zeci de minute mai…

- Filmul „Ochiul de sticla”, realizat in cadrul proiectului „Timișoara. Harta secreta: oameni și locuri” promovat de Casa de Cultura și Universitatea de Vest, care va rula in 14 iunie de la ora 18:30 la cinema Victoria, invita la o calatorie in atelierele fotografice ale Timișoarei de la sfarșitul secolului…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a recepționat ieri patru autospeciale pentru transport roboti, achizitionate in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, care vor completa parcul auto. Una dintre ele va ajunge la ISU Mureș, alta la ISU Brașov, iar celelalte 2 la inspectoratele din Iași și București-Ilfov.…

- Un copil de 13 ani susține ca a fost lovit de un profesor, intr-o școala pentru elevi cu nevoi speciale din Timișoara, informeaza Mediafax.Polițiștii din Timișoara au fost sesizați, miercuri, de catre o femeie, ca fiul sau, in varsta de 13 ani, in timp ce afla intr-un centru școlar din Timișoara…

- Carcase de porc, carne de miel, vițel, palinca, bani, telefoane, pana și un covor, toate se afla pe lista șpagilor pe care Luminița Aurora Jajaie, fosta șefa de la Resurse Umane din Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), le-a primit de-a lungul anilor. Mai precis, de la angajații Direcției…